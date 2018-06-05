«كلبش2» يحقق 100 مليون مشاهدة في 20 يوماً

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مسلسل «كلبش 2» نجاحاته، متصدرة المنافسة مع باقي الأعمال المعروضة في السباق الدرامي الرمضاني، وذلك من الناحية الجماهيرية الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب» الذي يتم عرض حلقات العمل عليه، واستطاع «كلبش 2» أن يكون الأكثر تحقيقاً لنسب المشاهدات بعد عرض 20 حلقة حتى الآن، حيث وصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وتوزعت نسب المشاهد التي حققها «كلبش 2» بين «يوتيوب» من خلال قناتي «الحياة»، والتي حصدت الحلقات فيها 83 مليون مشاهدة، و«سينرجي»، الذي حصد 17 مليون مشاهدة، ويأتي ذلك بسبب أحداث العمل المشوقة والحبكة الدرامية التي ميزت الجزء الثاني من العمل.

ويذكر أن «كلبش 2» بطولة أمير كرارة، وروجينا، ومحمود البزاوى، وهالة فاخر، وأحمد صلاح حسنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد حلاوة، ومحمد محمود عبد العزيز، وضياء عبد الخالق، وسليمان عيد، وأشرف. وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.