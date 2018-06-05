القاهرة (الاتحاد)

خيرية أحمد بسمة الدراما الرمضانية من خلال مشاركتها في عشرات المسلسلات التي عرضت خلال الشهر الكريم سواء في الإذاعة أو التلفزيون، واشتهرت فيها بأدوارها الكوميدية التي تميزت فيها بخفة الظل التي جعلت لها مكانة خاصة لدى محبيها، وشاركت في بطولتها مع كبار نجوم الكوميديا من أمثال فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، ومحمد رضا، ومحمد عوض.

ولا يزال الجمهور يحفظ مفرداتها التي قدمتها من خلال تجسيدها لشخصية «زوجة محمود» الذي جسده فؤاد المهندس في البرنامج الإذاعي الشهير «ساعة لقلبك»، وهي بدأت مشوارها مع الدراما الرمضانية عام 1978 من خلال مسلسل «لحظة اختيار» أمام عمر الحريري، وسميحة أيوب، وعبدالرحمن أبو زهرة.

وقدمت عام 1981 «عم حمزة» مع فريد شوقي، ومحمد العربي، وهناء ثروت، وسهير البابلي، وإخراج أحمد توفيق، وفي 1983 «عابر سبيل» أمام عبدالله غيث، ويحيى الفخراني، وهالة صدقي، وأحمد راتب، ثم «الشاهد الوحيد» مع فريد شوقي، وصلاح السعدني، وأبوبكر عزت، وسهير البابلي، ويسرا، وفي العام التالي شاركت في المسلسل الكويتي «إليكم مع التحية» مع خالد النفيسي، وحياة الفهد، وغام الصالح، وبكر الشدي، ثم «الزنكلوني» مع محمد رضا، وآثار الحكيم، وحسين الشربيني، و«أحلام اليقظة» مع محمد عوض، وإخراج حمادة عبد الوهاب، و«صور ملونة» مع سيد زيان، وأحمد راتب، وحسن حسين، وإبراهيم نصر، وتيسير فهمي.

كما قدمت مع زوجها المؤلف يوسف عوف عدداً من المسلسلات الكوميدية المهمة، منها «صباح الخير يا جاري» والجزء الأول والثاني من «ساكن قصادي»، وجسدت دور الأم للعديد من الفنانين والفنانات خلال العشرين عاماً الأخيرة من حياتها في مسلسلات رمضانية شهيرة، منها: «لقاء ع الهوا»، و«أين قلبي»، و«في ايد أمينة» مع يسرا، و«الحقيقة والسراب»، و«طوق نجاة»، و«قمر» مع فيفي عبده، و«العائلة» مع محمود مرسي»، و«عبد المنعم مدبولي»، و«ليلى علوي، و«فريسكا»، و«وتر مشدود» مع آثار الحكيم، و«عفاريت السيالة» مع عبلة كامل، و«سلطان الغرام» مع خالد صالح، و«ولاد الليل» مع جمال سليمان وغادة عبد الرازق، كما شاركت في مسلسلات «حدائق الشيطان» مع جمال سليمان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، و«علي يا ويكا» مع مصطفى قمر، و«عصابة بابا وماما» مع هاني رمزي، و«النوارس والصقور» مع عزت العلايلي، وشيرين سيف النصر، و«أهالينا» مع صابرين، وهشام سليم، و«جسر الخطر» مع رياض الخولي، ودلال عبد العزيز، و«لدواعي أمنية» مع كمال الشناوي، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» مع يحيى الفخراني، وماجدة زكي، وشاركت مع شقيقتها سميرة أحمد في مسلسل «ماما في القسم»، وظلت تعمل حتى أيامها الأخيرة، وكان آخر مسلسلاتها «فرح العمدة» أمام غادة عادل عام 2012.