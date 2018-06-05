مائدة رمضان مفيد قبلان: الأصناف المثلجة تختصر وقت الإعداد



تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدث الشيف مفيد قبلان عن أفضل أساليب حفظ الطعام تمهيداً لاستعماله لاحقاً على مائدة رمضان. وقال إن أسهل طرق الطهي لموائد الإفطار هي التي تعتمد فيها ربات البيوت على الأصناف المثلجة المعدة مسبقاً. ومنها الكبة وأصناف الفطائر والسمبوسة ومرق اللحم والدجاج. وذكر شيف المطبخ الشرقي في «شاطئ الراحة - أبوظبي»، الذي يدير البوفيه المفتوح في الفندق منذ عام 2008، أن التخطيط واجب عند التحضير للولائم الكبيرة ومآدب الحفلات والمناسبات، وهو ما يؤكد عليه خلال ورش العمل والتدريبات، التي يعقدها لفريق عمله معتمداً على خبرته في المطبخ الأوروبي عموماً والإيطالي خصوصاً. حساء العصفور المكونات: * 100 جرام معكرونة العصفور * 25 جراماً شرائح البصل ... المزيد