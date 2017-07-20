6 مليارات درهم مكاسب الأسهم رغم «جني الأرباح»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت أسواق المال المحلية خلال تداولات الأسبوع المنتهي أمس، بدعم من قطاعي «البنوك» و«العقار» واحتفظت الأسواق بأكثر من 6 مليارات درهم من مكاسبها السوقية، رغم عمليات جني الأرباح في آخر جلستين، وذلك عند مستويات الإغلاق بنهاية الأسبوع البالغة 4553 نقطة لسوق العاصمة أبوظبي و3574 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية مناصفة على السوقين حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 3 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 464 مليار درهم أمس مقارنة مع 461 مليار درهم بنهاية الخميس قبل الماضي، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 367 مليار درهم أمس مقارنة مع 364 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الدولة على مدى الجلسات الخمس خلال الأسبوع الماضي نحو 2.8 مليار درهم توزعت على 865 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 1.94 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وشهد الأسبوع الماضي إفصاح العديد من البنوك بالدولة عن نتائج إيجابية جاءت بمجملها أفضل من التوقعات للنصف الأول من 2017 عززت ثقة المستثمرين بالأسهم المدرجة، كما أعلنت بعض الشركات الكبرى عن توجهات للاكتتاب العام، الأمر الذي قدم للمستثمرين مزيداً من الثقة في أن الأسواق مقبلة على مرحلة أكثر نشاطاً وأكثر سيولة من حيث قيمة التداولات.