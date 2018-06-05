الإسلام دين الوفاء بالعهود والعقود.. حتى مع الأعداء

أحمد محمد (القاهرة)
القرآن هو المنقذ للبشرية من واقعها المرير، ففيه النور والبرهان، والمخرج لأزماتها، والحلول لمشكلاتها، الهادي والصراط المستقيم، منهج للبشر، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيمٍ حميد، يضع الأساس لحياة الناس، وهذا نداء من الله جلَّ وعلا للمؤمنين، وأمر لهم بالوفاء بالعقود لأن أهل الإيمان هم أهل الامتثال، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ)، «سورة المائدة: الآية 1».
ناداهم الله سبحانه بهذا النداء تكريماً وتشريفاً لهم، وقد أثنى على أهل الوفاء، فالإسلام دين الوفاء حتى مع الأعداء، فالواجب على المسلمين الوفاء بالعهود الفردية والجماعية بما بين المؤمنين بعضهم مع بعض، وفيما بين المسلمين والكفار.
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وقال السعدي، هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، بإكمالها وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاً، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم، بالتناصر على الحق، والتعاون عليه والتآلف وعدم التقاطع، فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها.
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