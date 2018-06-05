عفراء بنت عبيد بن ثعلبة.. أم الشهداء ورمز التضحية

القاهرة (الاتحاد)
عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، كنيتها أم معاذ، جاهدت وصبرت وعُرفت بأم الشهداء، أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أخلصت لله في القول والعمل، فأصبحت رمزاً للتضحية، كانت ممن يدخرون للدار الآخرة كل ما ملكوه وما عملوه وما كانوا سبباً في نتاجه أو إنجابه ابتغاء مرضاة الله. تزوّجت الحارثُ بن رفاعة فأنجبت له معاذاً، ومعوّذاً، وعوفاً، ثم تزوَّجت البُكير الليثي فولدت له إياساً، وعاقلاً، وخالداً، وعامراً، بايعوا جميعاً النبي صلى الله عليه وسلم في بيعتي العقبة الأولى والثانية.
لها عقل راجح وحكمة وبطولة نادرة، صاحبة مدرسة العطاء والبذل لنصرة الإسلام، تخرج فيها أبناؤها الذين وهبتهم للجهاد في سبيل الله، فغرست فيهم حب التضحية والإقدام، وأخذت ترفع معنوياتهم وتحضهم على البذل، حتى أصبحوا أصحاب همة عالية، وعزيمة قوية، وضربوا أروع الأمثال في البطولة، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه.
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قال عبد الرحمن بن عوف: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة سنهما، فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما وقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ قال بلغني أنه كان يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، وغمزني الآخر، وقال لي مثل ما قال الأول، فرأيت أبا جهل، فدللت الغلامين عليه، فسارعا إليه وابتدراه بسيفيهما فضرباه فصرعاه، ثم ذهبا إلى النبي وأخبراه بما فعلاً، فقال لهما: أيكما قتله؟ فقال كل منهما: أنا قتلته، فهدأ النبي من روعهما، وقال لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين، ثم قال: كلاكما قتله.