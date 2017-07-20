جمارك دبي: مليار درهم عائدات ابتكارات التطوير

دبي (الاتحاد)

عززت جمارك دبي جهودها لنقل المعرفة وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الحكومية، حول أحدث ما توصلت إليه أنظمة الأفكار والاقتراحات في العالم على صعيد التعامل مع اقتراحات الموظفين وتطويرها لتصبح أفكاراً منتجة تدعم الأداء الحكومي، وترسخ حالة الإبداع والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية.

ولتحقيق هذا الهدف، استقبل مركز الابتكار في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي وفوداً زائرة من هيئة الإمارات للهوية ومركز الإبداع الابتكار في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، وأطلعهم على استراتيجية الابتكار في جمارك دبي.

وقدم حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي للوفود الزائرة عرضاً شاملاً حول الإجراءات المطبقة في الدائرة لتطوير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار وتشجيع الأفكار الجديدة عبر ربط استراتيجية الابتكار في جمارك دبي مع أنظمة التطوير الحكومية المحلية والاتحادية والعمل على الارتقاء بتطبيقات الدائرة في مجال الابتكار.

وقال مدير مركز الابتكار: «إن العائد التراكمي لتطبيق أفكار وابتكارات التطوير وما نجم عنها من ترشيد للنفقات بلغ منذ انطلاق العمل بأنظمة الأفكار والاقتراحات بجمارك دبي في عام 2004 وحتى نهاية عام 2015 نحو مليار وسبعين مليون درهم، وبلغ عدد الأفكار التي قدمها الموظفون في الدائرة إلى أنظمة الأفكار والاقتراحات فيها خلال هذه المدة 17 ألفاً و771 فكرة، وحصلت جمارك دبي على 59 جائزة محلية وعالمية في مجال الإبداع والابتكار، توزعت إلى 42 جائزة عالمية و17 جائزة محلية من ضمنها 11 جائزة من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز».