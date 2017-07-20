«دو» توفر هاتفي «نوكيا» لعملاء الدفع المسبق

دبي (الاتحاد)

أعلنت دو في بيان أمس، توفيرها هاتفي نوكيا 5 ونوكيا 3 لعملاء الدفع المسبق في دولة الإمارات مع عرض «استرداد القيمة» المميز الذي يتيح لعملاء الشركة الاستمتاع بتجربة خدمات اتصال لا حدود لها. ويخول العرض الجديد عملاء الدفع المسبق استرداد ما يصل إلى 90% من القيمة الإجمالية لهواتفهم الذكية من نوع نوكيا 5 أو نوكيا 3 كرصيد مجاني مسبق الدفع، وذلك استناداً إلى سعر الهاتف، ويتعين على العملاء الاشتراك في هذا العرض وإعادة تعبئة رصيدهم بـ50 درهماً إجمالياً خلال الشهر ضمن خياري «بيانات أكثر» أو «وقت أكثر»، ليحصلوا على 25 درهماً رصيداً إضافياً شهرياً لمدة 18 شهراً ويمكن استخدام الرصيد الإضافي لإجراء مكالمات صوتية محلية ودولية أو لشراء باقات البيانات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: «نسعى في دو إلى ابتكار حلول جديدة توفر قيمة مضافة لحياة عملائنا وتثري تجربة استخدامهم لخدمات الاتصال التي نقدمها».