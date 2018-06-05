السلة الرمضانية.. «وقفة إنسانية» بجانب الأسر المتعففة

هناء الحمادي (أبوظبي)

في رمضان تتعاضد الأيادي البيضاء في تقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة، حيث يخصص بعض المحسنين «سلة رمضانية» تتضمن 20 صنفاً من المواد الغذائية تكفي لـ5 أشخاص، ويسارع الكثير من أصحاب الخير في توزيع ما يرونه مناسباً للأسر المتعففة والمحتاجة قبل شهر رمضان وفي أيامه ولياليه، لترسم تلك الصور الإنسانية روح التعاون والتكاتف الاجتماعي مع تلك الفئة المحتاجة من الأسر المتعففة في شهر رمضان الفضيل.

ومع استقبال شهر رمضان قدمت الكثير من منافذ البيع العروض والتنزيلات الرمضانية، بتخفيضات تتراوح بين 25 و60%، على مئات الأصناف من السلع، إضافة إلى طرح نوعين من السلال الرمضانية، التي تتيح للمستهلك اختيار 20 سلعة، بانخفاض في الأسعار بنسبة تتراوح بين 25 و30% عن سعر بيعها خارج السلة.. وكانت وزارة الاقتصاد تسلمت قوائم بأصناف السلع الغذائية التي تم طرحها على مدار شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ60%... وهناك السلة الرمضانية الأولى وتباع بـ85 درهماً وتضم 15 سلعة، والثانية بـ200 درهم وفيها 20 سلعة، ويعتمد الفارق السعري بين السلتين على اختلاف الكميات والأصناف، وبذلك توفر على الكثيرين المال وتلبي احتياجات غالبية المستهلكين وبأسعار مناسبة.

وقفة إنسانية

في كل عام لا يتوقف عطاء إيمان إسماعيل (موظفة) عن دعم بعض الأسر المتعففة الذين يجاورونها في الفريج، فكثيراً ما تقدم لهم يد المساعدة والدعم النفسي، خاصة مع قدوم الشهر الفضيل، حيث تسارع لشراء عدد من السلال الرمضانية التي تتوافر في الكثير من الجمعيات ومنافذ البيع، والتي تحتوى على 20 صنفاً من المواد الغذائية وتكفي لـ5 أشخاص.. وتقول عن ذلك: «السلة الرمضانية من أجمل مظاهر رمضان ووقفة إنسانية تحمل مشاعر جميلة، حيث تدخل البهجة والسرور والفرح على قلوب المحتاجين، كما أنها توضح معنى التعاون والتكاتف الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مبينة أن تلك الأسر تنتظر قدوم شهر رمضان ليكون لها نصيب من السلة الرمضانية التي تسعد أفراد الأسرة المحتاجة.