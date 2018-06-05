  • الأربعاء 21 رمضان 1439هـ - 06 يونيو 2018م

تعبر عن التعاون والتكاتف الاجتماعي

السلة الرمضانية.. «وقفة إنسانية» بجانب الأسر المتعففة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018

هناء الحمادي (أبوظبي)

في رمضان تتعاضد الأيادي البيضاء في تقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة، حيث يخصص بعض المحسنين «سلة رمضانية» تتضمن 20 صنفاً من المواد الغذائية تكفي لـ5 أشخاص، ويسارع الكثير من أصحاب الخير في توزيع ما يرونه مناسباً للأسر المتعففة والمحتاجة قبل شهر رمضان وفي أيامه ولياليه، لترسم تلك الصور الإنسانية روح التعاون والتكاتف الاجتماعي مع تلك الفئة المحتاجة من الأسر المتعففة في شهر رمضان الفضيل.

ومع استقبال شهر رمضان قدمت الكثير من منافذ البيع العروض والتنزيلات الرمضانية، بتخفيضات تتراوح بين 25 و60%، على مئات الأصناف من السلع، إضافة إلى طرح نوعين من السلال الرمضانية، التي تتيح للمستهلك اختيار 20 سلعة، بانخفاض في الأسعار بنسبة تتراوح بين 25 و30% عن سعر بيعها خارج السلة.. وكانت وزارة الاقتصاد تسلمت قوائم بأصناف السلع الغذائية التي تم طرحها على مدار شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ60%... وهناك السلة الرمضانية الأولى وتباع بـ85 درهماً وتضم 15 سلعة، والثانية بـ200 درهم وفيها 20 سلعة، ويعتمد الفارق السعري بين السلتين على اختلاف الكميات والأصناف، وبذلك توفر على الكثيرين المال وتلبي احتياجات غالبية المستهلكين وبأسعار مناسبة.

وقفة إنسانية

في كل عام لا يتوقف عطاء إيمان إسماعيل (موظفة) عن دعم بعض الأسر المتعففة الذين يجاورونها في الفريج، فكثيراً ما تقدم لهم يد المساعدة والدعم النفسي، خاصة مع قدوم الشهر الفضيل، حيث تسارع لشراء عدد من السلال الرمضانية التي تتوافر في الكثير من الجمعيات ومنافذ البيع، والتي تحتوى على 20 صنفاً من المواد الغذائية وتكفي لـ5 أشخاص.. وتقول عن ذلك: «السلة الرمضانية من أجمل مظاهر رمضان ووقفة إنسانية تحمل مشاعر جميلة، حيث تدخل البهجة والسرور والفرح على قلوب المحتاجين، كما أنها توضح معنى التعاون والتكاتف الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مبينة أن تلك الأسر تنتظر قدوم شهر رمضان ليكون لها نصيب من السلة الرمضانية التي تسعد أفراد الأسرة المحتاجة.

ويجد سالم الحوسني، وهو رب أسرة، أن السلة الرمضانية مناسبة لأفراد أسرته الصغيرة فهي تكفي بكل ما تحتويه من مواد غذائية لأفراد عائلته لمدة أسبوعين: بالفعل السلال الرمضانية وفرت لنا الكثير من المال، حيث ساهمت في تقليل تكاليف المصروفات في رمضان الذي يعد من أكثر الشهور تكلفة في شراء الكثير من المواد الغذائية للسفرة الرمضانية.. وسعر السلة الرمضانية غير مكلف، بما يقارب مائة درهم وأكثر، مقارنة بما توفره الرفوف في الجمعيات التعاونية و«السوبرماركت» في رمضان الذي يشهد أحياناً ارتفاعاً في الأسعار. إلا أنها مفيدة أكثر للعزاب والأسر الصغيرة، مبيناً أن السلة الرمضانية تحتوى على أكثر من 20 سلعة ما بين الرز والزيت وبعض المواد الغذائية الرئيسية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 