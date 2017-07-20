«مبادلة للاستثمار» نحو شراكة مع «نيكسن للإطارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، و«نيكسن للإطارات» (نيكسن)، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وإضافة إلى الاستثمار في الأسهم، تقوم كلٌ من شركتي «مبادلة» و «نيكسن» باستكشاف طيف واسع من مبادرات الشراكة بينهما، بما في ذلك القيام بالمزيد من الاستثمارات المحتملة، وأوجه التعاون بشكل موسّع بهدف تعزيز أعمال «نيكسن» عالمياً.

كما تتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات التكنولوجيا المستقبلية للسيارات المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وحسب بيان أمس، تعد «نيكسن للإطارات» واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجال صناعة السيارات، حيث حققت نمواً سنوياً مجمّعاً بنسبة 15% على مدار السنوات العشر الماضية.

وتبلغ مبيعات الشركة السنوية من الإطارات 40 مليون قطعة لعملائها الذين ينتشرون في أكثر من 140 دولة، منها مبيعات بأكثر من 4 ملايين إطار في منطقة الشرق الأوسط.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم في أبوظبي أمس الأول كلٌ من خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «مبادلة للاستثمار»، وترافيس كانج، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكسن للإطارات».

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة للاستثمار»: «تعد الاتفاقية مع «نيكسن» للإطارات فرصة استثمار مميزة بالنسبة لمبادلة، نظراً للأداء القوي الذي تحظى به «نيكسن» وإمكانيات النمو التي تمتلكها الشركة على مستوى العالم. وتأتي الاتفاقية تماشياً مع نهج الشراكة الذي تتبناه «مبادلة»، والمتمثل في إعطاء الأولوية لشركاء على مستوى عالمي، بهدف تحقيق القيمة على المدى الطويل للجهة المساهمة في مبادلة (حكومة أبوظبي). ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف فرص التعاون مع شركة «نيكسن».

من جانبه، قال ترافيس كانج، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكسن للإطارات»: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة «مبادلة» علامة فارقة بالنسبة لشركتنا، وهي تمضي في مسيرتها لتحقيق خططها، لأن تكون واحدة من أفضل 10 شركات لتصنيع الإطارات على مستوى العالم بحلول العام 2025. وهذه الشراكة من شأنها أن تساهم في تسريع النمو لأعمال «نيكسن» في الأسواق العالمية».