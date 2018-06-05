البرازيل تقصي إسبانيا من المونديال في غياب بيليه

1962: البرازيل تقصي إسبانيا من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم بالفوز عليها بنتيجة 2-1، رغم أن المباراة شهدت غياب بيليه عن البرزايل بسبب الإصابة.

1976: بوسطن سيلتكس يتغلب على فينيكس صنز بأربعة انتصارات مقابل انتصارين ليحسم لقب رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «الآن بي إيه».

1986: المغرب تفرض التعادل السلبي على منتخب إنجلترا، وذلك في أول مواجهة لإنجلترا مع منتخب أفريقي في نهائيات كأس العالم، كما شهدت المباراة أول حالة طرد لاعب إنجليزي في المونديال حينما قام راي ويلكينز برمي الكرة نحو الحكم الباراجوياني جابريل جونزاليز، علماً أن المغرب أصبحت وقتها أول منتخب أفريقي يتأهل للأدوار الإقصائية في المونديال.

1999: مسيرة بوكا جونيورز التي امتدت 40 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، تنتهي بسقوطه الكبير أمام انديبينتي برباعية نظيفة.