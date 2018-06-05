ساني ليس ألمانياً!

محمد حامد (دبي)
يملك مهارة فردية خارقة تبدو أكبر من أن تحتويها عقلية الألمان التي لا تعرف سوى «الفريق»، حيث يحمل منتخب ألمانيا لقباً يجسد هذا المعنى، وهو «المانشافت» أي «الفريق» في اللغة الألمانية، كما أنه ليس ألمانياً خالصاً، فهو سنغالي الأصل، ويضاف إلى ذلك أنه وفقاً لما تقوله صحافة الألمان بدأ يشعر مبكراً بالنجومية، هذه هي الأسباب التي أطاحت الموهبة الشابة الأفضل في العالم من قائمة الماكينات في المونديال.
ويتفاعل الوسط الكروي العالمي، جمهوراً وإعلاماً باهتمام لافت مع صدمة استبعاد ليروي ساني من القائمة الألمانية المتجهة إلى موسكو للدفاع عن لقب كأس العالم، فالنجم الألماني صاحب الأصول السنغالية هو اللاعب الشاب الأفضل في البريميرليج، فقد شارك مع مان سيتي خلال الموسم المنتهي في 49 مباراة، ليسجل 14 هدفاً، ويصنع 19 هدفاً، وحصل على ثنائية الدوري وكأس الرابطة، فضلاً عن لقب أفضل لاعب شاب، وهو يتمتع بمهارات خاصة، وقدرات بدنية كبيرة تجعله أقرب ما يكون إلى مزيج من مهارة ميسي، وقوة رونالدو على حد وصف الصحافة الإنجليزية له.
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النجم الألماني يحق له الشعور بالغضب الشديد، والندم الكبير، فقد أضاع عليه لوف فرصة حقيقية لتحقيق الاختراق الأكبر للاعب شاب لعالم النجومية الحقيقية بعد تألقه مع مان سيتي، وما قد يبعث عن تعميق شعور ساني بالندم، أنه كان في مقدوره تمثيل 3 منتخبات في المونديال، وهي ألمانيا بلد الأم البطلة الأولمبية في الجمباز رجينا ويبر، أو السنغال بلد الأب سليماني ساني قائد المنتخب الأفريقي السابق، وكذلك فرنسا التي يحمل الأب جنسيتها، إلا أن ساني الابن انضم للمنتخب الألماني منذ عام 2015، ولم يكن يعلم أن مصيره سيكون التجاهل في الحدث الكروي الأكبر في العالم.