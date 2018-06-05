«تذكرة عواد» تكشف مخطط استبعاده

القاهرة (الاتحاد)

فاجأ محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي والمنتخب الوطني، جهاز الفراعنة في مدينة بيرجامو الإيطالية، بعدما اصطحب حقائبه بمجرد إعلان استبعاده من القائمة النهائية، التي تخوض نهائيات المونديال، وغادر المعسكر مؤكداً أنه سيعود مباشرة إلى القاهرة، رافضاً التوجه مع الفريق إلى بلجيكا.

وقال عواد لجهاز المنتخب: شعرت بنية استبعادي من القائمة النهائية منذ فترة طويلة ومع بداية المعسكر، والاكتفاء بالثلاثي شريف إكرامي وعصام الحضري ومحمد الشناوي، ومنذ وصلت إلى إيطاليا، حجزت تذكرة عودة إلى القاهرة في نفس يوم إعلان القائمة النهائية، دون أن أخبر أي شخص من الجهاز الفني أو الإداري للمنتخب.

وأكد عواد أنه سيتوجه إلى السعودية لإتمام إجراءات انتقاله لنادي الوحدة السعودي، الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل عدة أسابيع بالاتفاق مع النادي الإسماعيلي.

وعبر عواد عن حزنه الشديد لقرار استبعاده من القائمة، وقال للاعبين قبل مغادرة المعسكر، إن الجهاز الفني ظلمه بشدة بعد ضم شريف إكرامي، الذي لم يلعب أكثر من 5 مباريات مع الأهلي طوال الموسم الماضي، في حين حصل هو على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الموسم في جميع المسابقات.