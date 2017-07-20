«الفنر».. خدمات ضيافة على «إنستغرام»

هناء الحمادي (أبوظبي)

عملت آمنة عبدالله على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة مشروعها الذي يحمل عنوان «alfanar_uae» على «إنستغرام»، حيث ترجع سبب تسمية المشروع بـ «الفنر لخدمات الضيافة» إلى أن «الفنر» أهم وأبرز الأدوات التي تم استخدامها قديماً في الإنارة، خصوصاً عندما يوجد الضيوف في المنزل لتناول وجبة العشاء، حيث تتم إنارة المكان باستخدام هذه الأداة؛ لذلك يعتبر «الفنر لخدمات الضيافة» الفرصة والسبيل للأشخاص لتقديم كل ما هو مميز وجديد في عالم الضيافة. عملت آمنة على تقديم خدمات الضيافة بأسلوب عصري وأنيق ومتخصص في مختلف المناسبات للعوائل والأشخاص في كل إمارات الدولة، حيث تهتم بالتميز، وتقديم الخدمات الراقية التي تليق بالزبائن في مختلف مناسباتهم، منها الأعراس وحفلات عقد القران، والتخرج والضيافة في المنازل وغيرها، عبر جملة من الخدمات، منها أسلوب التقديم والأواني الفاخرة التي يتم بها تقديم المأكولات والمشروبات، وتصاحب تلك الخدمة عاملات الضيافة اللاتي يرتدين اللبس الموحد، حيث يقمن بتقديم الطعام الإماراتي الذي يتم إعداده طازجاً وحاراً وشهياً.

وذكرت أبرز الأكلات التي يقدمها «الفنر لخدمات الضيافة»، وهي اللقيمات، الساقو، الخبيص، خبز محلى، خمير، وعصيدة، الحلوى والبان كيك، أما عن المشروبات الباردة التي يقدمها «الفنر»، فذكرت النقبي مشروبات «السعادة» و«كوكتيل شهر العسل» الخاصة بـ«الفنر»، ولفتت إلى أن «الفنر لخدمات الضيافة» يقدم أيضاً خدمة توفير العطور، وتضم قوائم منوعة عدة، ويمكن للزبائن اختيار ما يناسبهم من الخدمات وأنواعها بما يناسب أعداد ضيوفهم.