الظفرة يحتفي بـ «قويض» بعد انتهاء عمله في النادي

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

احتفى نادي الظفرة بالمدير الفني السوري محمد قويض، بمناسبة انتهاء فترة عمله مع النادي، وذلك في حفل خاص حضره صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، وفارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم، إلى جانب أحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة، وجمع كبير من محبي ومشجعي النادي ومندوبي وسائل الإعلام.

وكان قويض يشغل منصب المستشار الفني لنادي الظفرة خلال الأشهر الماضية، التي أعقبت ابتعاده عن منصب المدير الفني للفريق الأول، وتحديداً منذ 13 يناير الماضي، الذي شهد الإعلان عن تولي المقدوني جوكيكا هذا المنصب، إذ قضى قويض في منصب المدير الفني ثلاثة مواسم، قاد الظفرة خلالها في 55 مباراة ببطولة دوري الخليج العربي، فاز في 19 وتعادل في 14 وخسر 22.

وقال قويض عن مسيرته مع الظفرة: قضيت أياماً جميلة مع نادي الظفرة الذي تخطت علاقتي معه العلاقة النمطية التي تجمع مدرباً مع نادٍ، وتابع: مهنة التدريب تفرض على من يزاولها الترحال الدائم والتنقل من دولة إلى أخرى، ومن ناد إلى آخر، لقد قضيت مع الظفرة أياماً جميلة امتدت على مدار ثلاثة مواسم متتالية، كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن كان لا بد من التغيير، وأن يتولى مدرب آخر قيادة الفريق.

وأضاف قويض: ابتعدت عن الظفرة، لكن هذا الصرح الرياضي سيظل في القلب، كنت مجبراً خلال الفترة الماضية على الابتعاد، نظراً لارتباطي بدورة التدريب الآسيوية للمحترفين «البرو»، والتي تمتد فعالياتها على مدار موسم كامل وعلى عدة مراحل.

وأشاد قويض بأداء نادي الظفرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونجاحه اللافت في إغلاق ملف الرباعي الأجنبي في وقت مبكر، وهو أمر يدل على الحنكة الإدارية التي تتمتع بها إدارة النادي، معرباً عن تفاؤله من قدرة الظفرة على تقديم أداء رائع في الموسم المقبل، قياساً بالجهود الكبيرة التي بذلت طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى الصفقات الناجحة من شأنها تذليل الفوارق الفنية، التي كانت تحول دون احتلال الظفرة لمراكز متقدمة على لائحة الترتيب.

وعن وجهته التدريبية القادمة، أكد قويض أنه يركز حالياً في دورة التدريب الآسيوية للمحترفين، التي يرى أنها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، كاشفاً النقاب عن تلقيه عرضاً للتدريب في الدوري الكويتي خلال الفترة الماضية، لكنه يرغب في البقاء بالإمارات.