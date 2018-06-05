عصام السيد (ستوكهولم)

يستضيف مضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم سباقات الجولة الخامسة لكأس زايد المخصص للخيول العربية الأصيلة، والجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، والجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، والعيد الوطني لمملكة السويد، حيث يقام مهرجان حاشد للفروسية في هذا المضمار العريق يتألف من 6 أشواط تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن المهرجان العالمي الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكأس الوثبة ستاليونز والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا» إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويتنافس في الجولة الخامسة من كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو لمسافة 1500 متر 7 خيول.

ومن أقوى المرشحين«ستورم تروبر» بإشراف المدربة بيفرلي ديتروم وقيادة ديفرسون دوباروس ويبلغ تصنيفه 84، وماكلان بإشراف المدربة في ساندروب، وبقيادة مارتن رودريجو ويبلغ تصنيفه 81، وينافس على اللقب «توتاكس» بإشراف المدربة ماريا هاجمان اريكسون، وبقيادة جوزفين لندجرين ويبلغ تصنيفه 72، وهناك «المونتيزي مونلو» بإشراف سي نيلسون وبقيادة اليون شيفاز ويبلغ تصنيفه 80.