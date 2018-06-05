«أنكل سعيد» يحتفظ بلقب البادل تنس

دبي (الاتحاد)

احتفظ فريق «أنكل سعيد» بلقب الفرق في منافسات البادل تنس، وذلك عقب تفوقه على فريق فالنسيا الذي اضطر لعدم إكمال المواجهة بعد إصابة جيليرمو أحد أبرز لاعبيه، وكانت نتيجة المباراة الأولى تشير إلى تقدم ثنائي فريق أنكل سعيد الذي كسب المجموعة الأولى لصالحه 6-1، ثم تقدم بداية المجموعة 2-صفر، ليضطر فريق فالنسيا للانسحاب بسبب إصابة اللاعب جيليرمو وعدم قدرته على إكمال المواجهات، حيث تم احتساب نتيجة المباراة الثانية لصالح فريق «أنكل سعيد».

ونال فريق «تيم موندا» المركز الثالث عقب تفوقه على فريق «أس إتش إم» بفوزين مقابل فوز واحد، حيث تفوق فريق «تيم موندا» في المباراة الأولى بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2، ثم عادل فريق «أس إتش أم» الكفة بالفوز بالمباراة الثانية بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4، وأخيرا حسم «تيم موندا» الأمور لصالحه بالفوز بالمباراة الثالثة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و3-6 و7-6.

حضر جانبا من المنافسات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس وقائد فريق «أنكل سعيد» وقال: «الاتحاد يعمل في الفترة الحالية على نشر اللعبة في المدارس والجامعات والشركات، لتوسيع قاعدة المشاركة للعبة التي ولدت بشكل مميز في دورة ند الشبا الرياضية، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من الدورة شهدت تطورا لافتاً للمستوى الفني لجميع الفرق واللاعبين المشاركين في الدورة ما يؤكد التطور المستمر لها».

وأضاف: «البادل تنس ينقصها الحضور الجماهيري مثل بقية الألعاب، وهو ما نعمل عليه، ونأمل أن يحقق فريق «انكل سعيد» الأفضل في كل المشاركات».