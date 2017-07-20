مبارك المعتوق.. نجم الأغنية الكويتية

سعيد ياسين (القاهرة)

مبارك المعتوق.. أحد نجوم الأغنية الكويتية الذين حققوا نجاحاً لافتاً لعقود لسنوات طويلة، وقدم عشرات الأغنيات الناجحة التي تنوعت بين العاطفية والوطنية والاجتماعية والدينية والرياضية.

ولد في الكويت العام 1940، وأمضى طفولته في منطقة المرقاب، وفي سن مبكرة بدأ عشقه للغناء والموسيقى، وتأثر في بدايته بالموسيقار فريد الأطرش وكان يردد السامريات الشعبية القديمة، متأثراً بوالده الذي كان من فناني السامري المعروفين، ويصطحبه معه إلى فرقة الفنطاس الشعبية، وفي 1964 تقدم لقسم الموسيقى في إذاعة الكويت واجتاز اختبار صوت بنجاح، وسجل أول أغنية له العام 1965 بعنوان «وش هالقطاعة» من كلمات الشاعر بدر الجاسر وألحان عبدالعزيز محمد، أما أول أجر حصل عليه فكان عشرة دنانير، وسجل بعد ذلك «زاد شوقي» من كلمات الشاعر جاسم شهاب وألحان غنام الديكان، و«يا زين مجروح وشافتك عيني» من كلمات عبدالله العبودي وألحان عثمان السيد، و«ما شفت منك يا ضنا القلب»، و«سامع الصوت» من ألحان عبدالرحمن البعيجان، و«قطر بلاد الخير» من ألحان غنام الديكان.

ومن الأغاني الجميلة التي ساعدت على انتشاره «لا تشره علينا» من كلمات مبارك الحديبي وألحان خالد الزايد، وفي أوائل السبعينيات انضم إلى جمعية الفنانين الكويتيين وشارك في لجانها العاملة وأصبح مديراً داخلياً، وقدم أغاني ناجحة، منها «أفكر وأحاتي» من كلمات أحمد اليتيم وألحان عثمان السيد، و«طاب ظني» من كلمات عبداللطيف المنصور وألحان ياسين رمضان، ومجموعة أغنيات من ألحان عبدالله بوغيث، منها «وين يا حلو» من كلمات أحمد الزيد.

ونوع في الثمانينيات تعامله مع الملحنين والمؤلفين، حيث قدم «يا سمرة» من كلمات الشاعر ناشي الحربي وألحان عبدالرحمن البعيجان، و«ما عليه» من كلمات حبيب فاضل وألحان سليمان الملا الذي لحن له أكثر من أغنية، منها «لا تنشدين» و«ضاع أمري»، كما قدم أغنيات «على يو دان يا دانة» و«وقف يا خلي» و«لا تسألين» و«طرشوا» و«خلوني على كيفي» و«حراقة» و«ليش» و«يا ناس» و«يا بنت الجيران» و«ليلاه جرحني الهوى» و«توب» و«انتهينا» و«ليلة محبتنا» و«لا تشتكي» و«غدرك أنت»، وغنى لملحنين عرب، من بينهم سعيد البنا «لايق عليها» من كلمات يوسف المنيع، و«خلني على بالك» من كلمات فايق عبدالجليل وألحان محمد نصار، وقدم العديد من الأغنيات الدينية والوطنية والرياضية، منها «دار الفرح» و«الأعياد» و«أنا كويتي» و«كويت المعاني» و«أزرع» و«كويت العرب» و«جارك الله» و«نداء الوطن» و«معركة بدر» و«يا منتخبنا» و«عاش عاش» و«ألعب بفن».