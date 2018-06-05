البادي يتصدر «البندقية»

العين (الاتحاد)

تصدر طلال سعيد البادي منافسات البندقية السكتون لفئة الشباب برصيد 211.4 نقطة ببطولة الرماية الرمضانية التاسعة، والتي تستضيفها ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتقام منافساتها تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وحل علي سعيد العرياني ثانياً برصيد 210.9 نقطة، وجاء ماجد مبارك البريكي ثالثاً برصيد 210.3 نقطة.

وتصدر سعيد حمد العرياني منافسات البندقية السكتون لكبار السن فوق 60 سنة برصيد 209.6 نقطة، تلاه نايف سعيد الكثيري ثانياً برصيد 207.4 نقطة، وحل ثالثاً حمد خليفة الشامسي برصيد 204.8 نقطة، وأسفرت منافسات المسدس عيار 9 مم عن تصدر خالد حمد ضحيان بخيت المنهالي السباق برصيد بلغ 196 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ناصر حمد الدحبة العامري الذي جاء ثانياً برصيد 95 نقطة، ثم ثالثاً سلطان المنصوري برصيد 194 نقطة.

وفي منافسات البندقية السكتون سيدات حصلت رباب محمود عيسى على المركز الأول برصيد 202.1 نقطة، تلتها عائشة الكيلاني برصيد 199.9 نقطة، ونالت شيخة ربيع الصيعري المرتبة الثالثة برصيد 196.8 نقطة.

وتصدر أحمد أسعد أحمد بطولة نادي التراث لرماية البندقية الهوائية بعد أن حقق 209.4 نقطة، وتلاه سيف مبارك عمر العامري في المركز الثاني برصيد 205.6 نقطة، بينما جمع نهيان مبارك البريكي 204.2 نقطة احتل بها المركز الثالث.