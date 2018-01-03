إنجاز %50 من المرحلة الثانية بمشروع «هيدرا أفينيو»

سيد الحجار (أبوظبي)

أنجزت شركة هيدرا العقارية نحو 40% إلى 50% من المرحلة الثانية من مشروع «هيدرا أفينيو» بجزيرة الريم، والتي تضيف نحو 925 وحدة سكنية جديدة، بحسب محمد الهبش الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة.

وقال الهبش لـ«الاتحاد»، إن المرحلة الثانية من المشروع تتألف من 3 أبراج هي «سي 7» و«سي 8» بارتفاع 24 طابقا، وبرج «سي 9» بارتفاع 29 طابقاً، متوقعاً إنجاز الأبراج الثلاثة، وبدء التسليم منتصف عام 2019.

وذكر أن وحدات المرحلة الثانية التي تم طرحها بيعت بالكامل. موضحاً أن المرحلة الأولى من «هيدرا أفينو» ضمت 3 أبراج تم تسليمها بالكامل هي «سي 4» و«سي 5» و«سي 6»، والتي وفرت نحو 922 شقة، مؤكداً أن الأبراج الثلاثة مشغولة بالكامل.

وذكر أن الشركة باعت كافة وحدات المرحلة الأولى، موضحاً أن سعر الأستوديو يتراوح بين 1200 و1250 درهماً للقدم المربعة، والشقة ذات الغرفة من 1100 إلى 1200 درهم للقدم المربعة، والغرفتين بمتوسط 1000 درهم للقدم المربعة، موضحاً أن الأسعار شهدت نوعاً من التصحيح خلال الفترة الماضية.