الكعبي: بطولة زايد الرياضية واحة خير في شهر العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الفريق «م» محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة زايد الرياضية، بالدعم اللامحدود الذي تجده الرياضة من القيادة الرشيدة، ما أسهم في تحقيق نجاحات على المستويات كافة، موضحاً أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت الإمارات على طريق المجد وفق رؤية استراتيجية ثاقبة وفكر متميز لسموه، وأثنى على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة حافز لتحقيق المزيد من الطموحات على المستويات الرياضية كافة.

وأضاف: رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لبطولة زايد الرياضية عبر تاريخها الممتد إلى 22 عاماً، تمثل السبب الرئيس في نجاح هذا الحدث الرياضي الرمضاني في كل عام، ويقف خلف تطوره وتنوعه وثرائه الرياضي من نسخة إلى أخرى.

وتقدم الكعبي بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد، على رعايته، وحرص سموه على حضور فعاليات الافتتاح الرسمي للبطولة في نسختها الـ 22، التي جاءت في هذا العام في ثوب مختلف حمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتتزامن مع عام زايد.

وقال: رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودعمه ومتابعته لهذا الحدث بشكل دائم، جعل هذه البطولة التي تعد أولمبيادا مصغرا أحد أهم الأحداث الرياضية في شهر رمضان الكريم في المنطقة بأسرها وليس في الدولة فقط، حيث إنها تجمع آلاف الرياضيين في 9 رياضات مختلفة يقدمون العطاء ويبذلون الجهد من أجل أن يكونوا على منصة التتويج، وهذا لم يكن ليتأتى لولا دعم سموه الدائم الذي يمثل عنوانا لنجاح هذا الحدث سنويا، وعاملا مهما لاستمراريته وتألقه بين الأحداث الرياضية الأخرى.