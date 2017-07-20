روجـــينا: التغيير ضرورة.. والانتشار الخليجي مطلوب

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تألقت الفنانة روجينا في ماراثون دراما رمضان الماضي بمشاركتها في بطولة مسلسلي «قلبي معي» و«كفر دلهاب»، حيث قدمت دورين مميزين ومختلفين عن بعضهما، جعلاها تنال الإعجاب والثناء على أدائها، خصوصاً أن «قلبي معي» مسلسل رومانسي اجتماعي، والآخر «كفر دلهاب» إثارة ورعب، مؤكدة أنها وصلت إلى مرحلة من النضوج الفني التي تجعلها تنتقي أدوارها بحرص شديد حتى لا تقع في فخ التكرار.

«قلبي معي» الذي عرض على شاشة «أبوظبي» في رمضان الماضي، أول مشاركة لروجينا في مسلسل خليجي، وعبرت عن سعادتها بمشاركتها في بطولة هذا العمل المميز، الذي حقق صدى طيباً في الموسم الرمضاني، خصوصاً أنها تعامت مع فريق عمل جديد للمرة الأولى تلتقي به، إلى جانب زملائها من الفنانين، الذين طالما تمنت العمل معهم مثل ميساء مغربي، التي رشحتها لدور «وفاء»، لافتة إلى أن العمل كان غريباً عليها، لكنها تؤمن بالتغيير والتنويع لأنه ضرورة لأي فنان.

وتابعت: تطلعت في «قلبي معي» إلى ثقافات مختلفة، خصوصاً أن العمل ضم مجموعة كبيرة من الفنانين من جنسيات مختلفة مثل سوريا ولبنان وعمان واليمن والكويت، لافتة إلى أنها جسدت شخصية في «قلبي معي»، لم تقدمها من قبل في أي عمل درامي، من خلال فتاة رومانسية سافرت إلى دول الخليج، وعاشت مع والدها وأشقائها الثلاثة، ثم تزوجت من رجل خليجي، فتعاملت مع ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة.

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