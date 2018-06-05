«الفيفا» يتقدم ببلاغ جنائي ضد «فياجوجو»

زيوريخ (رويترز)
تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ببلاغ جنائي ضد موقع فياجوجو الإلكتروني الذي يبيع تذاكر كأس العالم قائلا إنه يريد أن يحمي المشجعين والحيلولة دون إعادة بيع التذاكر بشكل غير مصرح به.
وقال الفيفا، ومقره زيوريخ، إنه تقدم ببلاغ لدى مكتب النائب العام في جنيف بعد أن تلقى شكاوى بخصوص ممارسات الشركة السويسرية، مشيرا إلى أنه اعتمد في بلاغه على قانون التنافس غير العادل.
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وقال «الفيفا» إن موقعه على الإنترنت هو الجهة الشرعية الوحيدة لشراء تذاكر كأس العالم والمتاحة للبيع حتى 15 يوليو، وأضاف: «الفيفا» يعتبر بيع وتوزيع التذاكر بشكل غير قانوني قضية خطيرة.
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