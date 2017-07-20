الحساسية «المفرطة» سلوك سلبي لحماية الذات

خورشيد حرفوش (القاهرة)

هناك نمط من الأطفال، كثيراً ما يوصف بـ«الحساسية الزائدة»، وكثيراً ما يقال عنه أو ينعت بأنه طفل حساس، بحيث لا يمكن للمحيطين به أن يقولوا له كلاماً يتضمن أي نوع من اللوم، أو أي درجة من درجات النقد أو النصيحة، ونراه يتعامل مع كل كلمة تقال له بتفسيرات وردود أفعال خاطئة خاصة به، لدرجة مبالغ فيها في كثير من الأحيان، مما يشعر المحيطين به بأنه أوذي «انفعالياً ونفسياً» بسهولة ودون قصد، بل نجد هذا النوع من الأطفال يبدون استجابات وردود أفعال مبالغ فيها تجاه الآخرين ومشاعرهم، ويتطرفون في غضبهم وحنقهم واستيائهم إلى حد تبني مواقف سلوكية وانطباعية غير مفهومة، أو مرفوضة. فعندما يبدر عن الآخرين حكماً، أو رأياً، أو نقداً من أي نوع، أو حتى يعلقون تعليقاً ينطوي على تقييم أو نقد، فإن الأطفال ذوي الحساسية المرتفعة أو الزائدة لا يستطيعون تقبل هذا التعليق دون التجرد من مشاعر الأذى والغضب والحزن، مما يدفعهم إلى سلوكيات تتسم بالخجل والغضب، ومن ثم الانسحاب والانطواء والابتعاد، وتجنب مخالطة الآخرين.

وعادة ما نرى سلوكيات مثل هذا النوع من الأطفال يتسم بسرعة الانفعالات نتيجة تلك المشاعر السلبية، وإن سألناهم عن الأشخاص الذين وجهوا إليهم نقداً، سنجد أنهم يعتبرونهم أشخاصاً سيئين ومؤذين وغير مرغوب بهم، فما أسباب نمو تلك المشاعر؟ وما هي أسباب تلك الحساسية الزائدة؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الطفل الحساس؟

أطفال مزاجيون

بداية، تشير الدكتورة إشراق المنوفي، استشارية الطب النفسي، إلى أن فترة نمو الطفل التي تتسم بالحساسية الزائدة عادة فترة ما بين الخامسة والثامنة من العمر، وهناك فروق فردية بين الأطفال بطبيعة الحال من حيث ظهور علامات الحساسية الزائدة، أو في حدتها، وفي انعكاسات وردود الأفعال تجاهها. وهناك من الأطفال من يحتاج إلى فترة أطول حتى يتغلب على الحساسية، ويستطيع التكيف مع الآخرين بشكل طبيعي. لكن في الأغلب نجد أن هؤلاء الأطفال منذ الولادة «مزاجيين» بطبيعتهم، ودون سبب ظاهر، وغالباً ما تكون في الواقع سمات «تكوينية»، لكنها تنمو وتتغير وفق المعاملة الوالدية المبكرة. وهناك دراسات متخصصة ومتعمقة تشير إلى عدم الانتظام في الوظائف الفسيولوجية والاستجابة للمواقف الجديدة بسلبية أو انسحاب، وضعف التكيف لأي تغيير، وأن تلك السمة ذات منشأ تكويني وجيني بالوراثة. وهناك دراسات أخرى تشير إلى تأثير عوامل تتعلق بالدماغ والمشكلات العصبية والبيوكيميائية، وظروف الحمل والولادة، وحالة الأم النفسية والصحية خلالها، فضلًا عن طبيعة الاحتواء المبكر، وظروف التنشئة الاجتماعية، وما تتضمن من مؤثرات عديدة هي بالضرورة العامل المؤثر في تشكيل شخصية الفرد.