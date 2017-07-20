فرانك هولمز.. أبو النفط.. لم يكن جيولوجياً

لا يمكن رواية قصة النفط في الخليج والجزيرة العربية دون التوقف طويلاً عند اسم شخصية من بلاد بعيدة عن المنطقة جاءت مبكراً في مغامرة للبحث عن النفط، على الرغم من أنه لم يكن جيولوجيا. ولولا تعجله في اكتساب المغانم وقلة صبره على أعمال التنقيب لكان بزّ كل الآخرين الذين جاؤوا من بعده، ولم يتمكنوا من نسج ربع حجم العلاقات التي نسجها مع صناع القرار في الخليج، ولاستحق بالفعل اللقب الذي ارتبط باسمه وهو «أبوالنفط»..
البلاد التي ولد فيها رجل التعدين «فرانك هولمزFrank Holmes»، وهي نيوزيلنده لم تكن يوماً ضمن البلاد الساعية لإيجاد نفوذ لها في منطقة الشرق الأوسط، لكن البلد الذي حمل جنسيتها وهو بريطانيا العظمى كانت صاحبة نفوذ، بل وجدتْ أن نفوذها ومصالحها مهددة ببروز الولايات المتحدة الأميركية وسعيها إلى مد نفوذها. ونجد تجليات السعي الأميركي والمخاوف البريطانية في موقف لندن من اللجنة التي شكلها الرئيس الأميركي ودرو ويلسون بعد الحرب العالمية الأولي لدراسة أوضاع الشرق الأوسط، والتي عهد برئاستها إلى رجل الأعمال «تشارلز كرينCharles Crane».
النظر في الطلب
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أما ما حدث بعد ذلك فمعروف على نطاق واسع، حيث أوفى كرين بوعده سريعاً وأرسل مهندساً جيولوجياً من قبله، وهو «كارل تويتشلKarl Twichell» الذي وصل جدة وتجول في السعودية، وبدلاً من أن يكتشف الماء اكتشف أن تربة المنطقة الشرقية مشابهه لتربة البحرين التي كان النفط قد اكتشف فيها للتو (سنة 1932)، فكان ذلك الاكتشاف هو المقدمة الطبيعية للتنقيب عن النفط في شرق السعودية.
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