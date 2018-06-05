رئيس وزراء اليونان: دبي من أهم المراكز البحرية واللوجستية العالمية

دبي (الاتحاد)

اطلع أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، على تجربة دبي الريادية في بناء أحد التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية وشمولية في العالم، مشيداً بالإنجازات السبّاقة والمقومات التنافسية لإمارة دبي، والتي تضعها على قدم المساواة مع أهم المراكز البحرية واللوجستية العالمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى منصة «سلطة مدينة دبي الملاحية» خلال افتتاحه «معرض بوسيدونيا 2018»، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في «أثينا ميتروبوليتان إكسبو».

ورحّب كبار مسؤولي السلطة البحرية، وعلى رأسهم علي الدبوس المدير التنفيذي للعمليات في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، ونوفل الجوراني، رئيس «مكتب دبي للتجمع البحري»، بالزيارة التي تؤكد الثقة العالية التي توليها الأوساط الدولية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً على الخريطة البحرية العالمية.

وتأتي مشاركة السلطة البحرية في «بوسيدونيا 2018» استكمالاً لنجاحها في تمثيل دولة الإمارات في أبرز المحافل البحرية الدولية، وسعياً وراء بحث سبل تعزيز التعاون البحري بين الإمارات واليونان باعتبارهما محوراً رئيساً على خريطة التجارة البحرية.

واستعرض مسؤولو السلطة أمام رئيس الوزراء اليوناني ورواد القطاع البحري في اليونان المقومات التنافسية للتجمع البحري الإماراتي الذي يوفر فرصاً استثمارية واعدة أمام ملاك السفن اليونانيين والدوليين، باعتباره واحداً من أكثر التجمعات تنافسية واستدامة في العالم. وتم تسليط الضوء على الإنجازات المتلاحقة والمبادرات النوعية التي تطلقها دولة الإمارات لاستقطاب نخبة المستثمرين الدوليين.