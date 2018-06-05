رئيس وزراء اليونان: دبي من أهم المراكز البحرية واللوجستية العالمية

دبي (الاتحاد)
اطلع أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، على تجربة دبي الريادية في بناء أحد التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية وشمولية في العالم، مشيداً بالإنجازات السبّاقة والمقومات التنافسية لإمارة دبي، والتي تضعها على قدم المساواة مع أهم المراكز البحرية واللوجستية العالمية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى منصة «سلطة مدينة دبي الملاحية» خلال افتتاحه «معرض بوسيدونيا 2018»، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في «أثينا ميتروبوليتان إكسبو».
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وتأتي مشاركة السلطة البحرية في «بوسيدونيا 2018» استكمالاً لنجاحها في تمثيل دولة الإمارات في أبرز المحافل البحرية الدولية، وسعياً وراء بحث سبل تعزيز التعاون البحري بين الإمارات واليونان باعتبارهما محوراً رئيساً على خريطة التجارة البحرية.
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