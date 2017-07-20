القاهرة (الاتحاد)

شدد تقرير صحي حظي بمتابعة كبيرة على الموقع الإلكتروني Dailymail على أن أمهات اليوم بطلات خارقات، حيث يكافحن ليكون لديهن الوقت الكافي للقيام بقائمة مهام لا نهاية لها، غير أن هذا يحدث على حساب وقتهن الخاص واهتمامهن بأنفسهن، ولا يوجد وقت مخصص لهن، في الوقت الذي يتمنى عدد كبير من السيدات لو أتيح لهن وقت أكبر لممارسة هواياتهن واهتماماتهن، ودعا التقرير إلى ضرورة أن تجد الواحدة لنفسها بعض الوقت كل يوم، ولو خمس دقائق فقط، لأنه ذلك سيؤدي إلى فارق كبير في حياتها.

ونبه التقرير إلى نسبة كبيرة تجاوزت 65 % من النساء عينة الدراسة لا يجدن وقتاً لاستخدام كريمات العناية بالصحة والرشاقة كل ليلة لعدم توافر الوقت أو لنسيانهن فعل ذلك.. وقال معد الدراسة: لتسهيل إدخال عملية الترطيب في روتينك اليومي، يمكنك استخدام المرطب السريع الذي يوضع على الجلد المبلل، وحذر من عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم لأن مزيد من النوم يمكن أن يساعد في تحسين كل شيء من التركيز إلى تعزيز الجهاز المناعي، بالإضافة إلى الالتزام بتناول وجبة الإفطار التي تعد المعزز الأساسي للمواد الغذائية والطاقة اللازمة للتركيز ولإنتاجية أكبر مما يجعلها الوجبة الأهم في اليوم.