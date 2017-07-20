نبش قبر الرسام دالي للتحقق من ادعاءات امرأة بأنها ابنته

يُنبَش، اليوم الخميس، قبر الرسام السوريالي الإسباني سالفادور دالي بعد 28 عاماً على وفاته، للتحقق من ادعاء امرأة إسبانية بأنها ابنته.

وكان القضاء الإسباني أمر في آخر يونيو الماضي بنبش قبر الرسام بعدما تقدمت بيلار أبيل، البالغة من العمر 61 عاما، بدعوى قالت فيها إن والدتها التقته وحملت منه بها.



وعند الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش. وحين يخرج السياح من المكان، سيفتح الخبراء القبر لأخذ عينات من الحمض النووي للرفات، من العظام أو الأسنان، بحسب ما جاء في الأمر القضائي.



بعد ذلك، تنقل العينات إلى مختبر في العاصمة الإسبانية مدريد أودعت فيه المدعية عيّنة من لعابها، لمطابقة الحمض النووي بينهما.

وسيتطلب الأمر بضعة أسابيع قبل القطع في ما إن كانت هذه السيدة هي فعلا ابنة سلفادور دالي أم لا.

