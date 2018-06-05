انخفاض أسعار سلة الأغذية الرمضانية ٪2 للأسبوع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أظهر تقرير المركز حدوث تغير نسبي في الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 2.0%. أما على مستوى المناطق، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 0.8%، كما تراجع بنسبة 2.3% في منطقة العين وبنسبة 4.1% في منطقة الظفرة.

أما من حيث حركة أسعار مجموعات السلع الرمضانية، فقد شهد الأسبوع الثاني انخفاضا في أسعار مجموعات «البقول والخضراوات» بنسبة 8.0%، وأسعار «البن والشاي والكاكاو» بنسبة 6.5%، وأسعار «الزيوت والدهون» بنسبة 4.2%.

وأكد مركز الإحصاء -أبوظبي أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل إقليم من المناطق الثلاث في الإمارة خلال الشهر المبارك.

وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خاصة في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها، ما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار.