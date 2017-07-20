ذكرت دراسة نشرت اليوم الخميس أن أول إنسان وطأت قدماه أستراليا كان قبل 65 ألف عام على الأقل، أي قبل ما كان يقدر سابقاً بكثير.

وتستند هذه النتيجة إلى كنز من آلاف القطع الأثرية للسكان الأصليين تم اكتشافها في المأوى الصخري المسمى مادجيدبي في منطقة الإقليم الشمالي.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر إن البشر وصلوا إلى القارة الأسترالية قبل انقراض الحيوانات الضخمة مثل الدببة الأسترالية العملاقة والكنجارو قصير الوجه.



يذكر أن توقيت وصول أول إنسان إلى البلاد كان موضع نقاش على مدى عقود، مع تقديرات سابقة لوصول السكان الأصليين إلى أستراليا ما بين 47 ألفاً و60 ألف عام.

ويقول العلماء إن الاكتشاف الذي حققه فريق من علماء الآثار والمتخصصين في التاريخ، له أهمية عالمية كبيرة لتاريخ التطور البشري.

