إيما واتسون ترصد مكافأة لاستعادة خواتمها الفضية المفقودة

لندن (د ب أ)

عرضت الممثلة إيما واتسون، نجمة فيلمي «بيوتي اند ذا بيست» وسلسلة أفلام «هاري بوتر» منح مكافأة «لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إعادة» خواتمها الفضية الثلاثة المفقودة.

وقالت إيما على صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «إنها كانت تضع الخواتم، التي تمثل قيمة خاصة بالنسبة لها، في خزنة داخل خزانة في منتجع صحي في لندن الأحد الماضي، وبعد مغادرتها المنتجع أدركت أنها نسيت الخواتم».

وأضافت: «قام الأمن بفحص الخزانة ولكن لم يعثر على الخواتم».

وأوضحت واتسون «لو كانت هذه الخواتم مجرد خواتم عادية كنت قد تقبلت الأمر، ولكن أحد الخواتم كان هدية من أمي»، مضيفة «لقد قامت بشرائه في اليوم الذي ولدت فيه، وظلت ترتديه لمدة 18 عاماً، ولم تخلعه أبدا، وبعد ذلك أعطته لي في عيد ميلادي الـ18».

ولم تحدد واتسون قيمة المكافأة، ولكنها نشرت عنوان بريد إلكتروني يمكن التواصل عليه لمن يريد أن يقدم معلومات حول الخواتم.