أديل تعود إلى «جرامي» بعد إخفاقات 2016

نيويورك (أ ف ب)

تغني المغنية البريطانية أديل مجدداً هذا العام في حفل توزيع جوائز «جرامي»، أرفع التكريمات في قطاع الصناعة الموسيقية الأميركية، في 12 فبراير المقبل في لوس أنجلوس بعد مشكلات تقنية شابت إطلالتها في الحفلة عينها العام الماضي. وقد أعلنت الشركة المنظمة للسهرة «ريكوردينج أكاديمي» الجمعة مشاركة أديل في هذه الحفلة بعد يومين على إعلان مشاركة جون ليجند وميتاليكا في المناسبة عينها.

وخلال العام الماضي، حصلت مشكلة تقنية خلال أداء أديل أغنية «اول اي اسك» من ألبومها الأخير ما ترافق مع انقطاع في الصوت. وبعد بضع دقائق على الحفل، أوضحت أديل في تغريدة عبر تويتر أن المذياع الخاص بآلة البيانو المرافقة لها وقع على الأوتار ما أدى إلى أصوات نشاز.

وقد أعلنت «ريكوردينج أكاديمي» تحملها المسؤولية عن هذا الحادث التقني. وأعلنت الفنانة التي اشتهرت بقدراتها الصوتية الكبيرة في أداء أغنيات الحب، بعد أيام قليلة على هذه الحادثة التقنية العام الماضي أنها «بكت طوال اليوم تقريبا» غداة هذا الأداء غير الموفق.

كذلك أشارت المغنية البالغة 28 عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها واست نفسها من خلال تناول وجبات البرجر.

وقد نالت أديل، إحدى أكثر المغنيات بيعا للألبومات في القرن الحادي والعشرين، عشر جوائز «جرامي». وهي تشارك هذه السنة في المنافسة في خمس فئات.