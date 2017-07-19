العراق ومصر لتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والمعلوماتي

بغداد (وكالات)

أكد العراق سعيه لتطوير العلاقات مع مصر على مستوى الملفات الاقتصادية والأمنية والمعلوماتية. واتفق البلدان خلال مباحثات أجراها الرئيس فؤاد معصوم مع وزير خارجية مصر سامح شكري الذي يزور بغداد، على أهمية تعزيز التضامن العربي وإعادة العراق إلى محيطه العربي، إضافة إلى التأكيد على تفعيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والمزمع عقد أول اجتماعاتها ببغداد خلال أغسطس المقبل. وأشار معصوم إلى أن تحرير الموصل تم بفضل تضحيات العراقيين الكبيرة والغالية، شاكراً الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب. وأكد أهمية التعاون المستقبلي الواسع من أجل معالجة أخطار الفكر التكفيري وملاحقة الجماعات الإرهابية في مناطق عربية وأفريقية.

ودعا الرئيس العراقي المؤسسات المصرية إلى الاستثمار الواسع في إعادة إعمار المناطق المحررة. من جانبه، أكد شكري حرص مصر على دعم العراق وشعبه، مجدداً التهنئة بالانتصار على الإرهاب. كما أكد الوزير المصري أثناء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعم القاهرة لجهود التحرير وتعزيز مؤسسات الدولة، معرباً عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الأخوية مع العراق في جميع المجالات والتعاون في ملفات الأمن والإعمار.