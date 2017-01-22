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الأوركسترا النسائية الأفغانية «زهرة» تختتم منتدى «دافوس»
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تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

دافوس، سويسرا (أ ف ب)

شاركت أول أوركسترا أفغانية مؤلفة بالكامل من النساء أمس الأول (الجمعة) في الحفل الختامي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع حفل امتزجت خلاله مقطوعات كلاسيكية أفغانية مع نغمات أعمال لبيتهوفن. وتضم أوركسترا «زهرة» 35 فتاة بين سن الثالثة عشرة والعشرين، بعضهن من أوساط متواضعة جداً، في بلد يشهد حرباً منذ قرابة أربعين عاماً. وقد عزفن في ختام منتدى دافوس الاقتصادي الذي يضم سنوياً في سويسرا نحو ثلاثة آلاف من القادة الاقتصاديين والسياسيين في العالم.

وعزفت الفتيات على آلات وترية وأخرى للنفخ أو إيقاعية غربية أو من جنوب آسيا، وقد جلس بعضهن أرضاً. وقد أعرب عازف البوق ومؤسس المعهد الوطني للموسيقى أحمد سامراست وهو عراب الفرقة، عن افتخاره بأوركسترا «زهرة».

     
 

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