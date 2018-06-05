تقليد المهاجر المالي البطل أرقى وسام في باريس

أ ف ب

منح مامودو غاساما، المهاجر المالي الشاب الذي أنقذ طفلا، أرقى أوسمة بلدية باريس تقديرا "لشجاعته" و"عمله البطولي"، على ما قالت رئيسة البلدية آن إيدالغو.

وقالت رئيسة البلدية للشاب المالي، الذي صفق له المسؤولون وقوفا في مقر بلدية العاصمة الفرنسية "لست بطلا من أبطال الجمهورية فحسب بل أنت أيضا بطل لباريس".

وأشادت إيدالغو بالشاب معتبرة أنه "تحرك بدفع من شجاعته" وأقدم على "عمل بطولي أثر فينا جميعا"، شاكرة له جهده.

وقال غاساما، الذي حضر برفقة الجنرال جان-كلود غاييه الذي يدير خدمة الإسعاف التي التحق بها الشاب في باريس "تعجز الكلمات عن وصف ما ينتابني، أشكركم جزيل الشكر".

وقد أنقذ مامودو غاساما (البالغ من العمر 22 عاما) طفلا معلقا في الهواء في الطابق الرابع بعدما تسلق واجهة المبنى الواقع في شمال باريس في السادس والعشرين من مايو الماضي.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا المهاجر غير القانوني في الإليزيه متعهدا منحه الجنسية الفرنسية بعد تسوية وضعه.