غداً.. صرف مكافأة مالية «مئوية زايد» بالوزارات والجهات الاتحادية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تُصرف غداً للعاملين بالجهات والوزارات الحكومية بالدولة، مكافأة مالية بمناسبة مئوية زايد.

وأكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية لـ«الاتحاد» أن المكافأة ستُصرف لكل موظفي الجهات الحكومية على أساس بداية مربوط الراتب الأساسي للدرجة التي يشغلها الموظف بحد أعلى 50 ألف درهم وبحد أدنى 5 آلاف درهم.

وبحسب دائرة المالية -أبوظبي، تُصرف مكافأة مقدارها 5 آلاف درهم للمواطن، وألفان لغير المواطن في العقود المقطوعة، التي يقل إجمالي العقد فيها عن 10 آلاف درهم ولا يشمل ذلك عقود التعهيد.

كما تصرف مكافأة مالية على أساس 60٪ للعقود المقطوعة الشاملة، وبحد أقصى 50 ألف درهم للعقود التي يزيد إجمالي العقد فيها عن 10 آلاف درهم ولا يشمل ذلك عقود التعهيد.