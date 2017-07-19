مينتجيس.. توب 10

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ لويس مينتجيس دراج فريق الإمارات على المركز الثامن في التصنيف العام بعد انتهاء المرحلة السادسة عشرة من جولة طواف فرنسا والتي تميزت بوجود رياح قوية، وتمكن قبل 15 كلم من خط النهاية وقبل انقسام المجموعة المتقدمة، من الانضمام إلى منافسه في التصنيف العام دان مارت (فريق كويك-ستيب فلورز) ليحتل المركز التاسع والعشرين.

وفاز بالمرحلة مايكل ماثيوز (فريق صانويب)، بينما لا يزال كريستوفير فرووم (فريق سكاي) متصدرا في التصنيف العام. وقال مينتجيس: «لقد خاب أملي بالطبع، لا أعرف ما إذا كنا سنغير تكتيكاتنا في الأيام المقبلة، علينا أن ننتظر لنعرف، ولكنني لا أعتقد أنني الدراج الوحيد الذي ضيّع الوقت خلال السباق، ربما سيغير ذلك الأمور قليلاً، ولكن هكذا هي الحال في السباقات».