«الكرة الذهبية» بوابة عبور «الهواة» إلى جولف «رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

يأمل لاعبو الجولف الهواة في جميع أنحاء الإمارات في حصد جوائز «الكرة الذهبية» المرموقة، والتي ستمنحهم بطاقات العبور للمشاركة في تحدي «برو-إم» في بطولة رأس الخيمة للجولف، المقررة في نادي الحمراء للجولف من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل.

ووجهت الدعوة إلى أندية الجولف الـ22 في الدولة للمشاركة في تنظيم تصفيات الكرة الذهبية 2017 التي تشهد تنافساً قوياً بين اللاعبين من أجل الفوز باللقب الكبير في المباراة النهائية التي ستقام في نادي الحمراء للجولف في رأس الخيمة 5 أكتوبر المقبل، والتي على ضوئها يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لخوض تجربة تحدي «برو-إم» الذي يقام 24 أكتوبر قبل يوم من انطلاق منافسات بطولة رأس الخيمة.

وتعطي سلسلة الكرة الذهبية اللاعبين الفرصة للعب مع صناع التاريخ في المستقبل.

وسيشهد نادي رأس الخيمة للجولف من 25 إلى 28 أكتوبر بطولة الإمارة هذا العام، وهو أكبر حدث رياضي دولي فيها، يضم 105 مواهب رائدة في جولة التحدي الأوروبية، ينافسون لاعبين محليين ولاعبي المؤسسات الراعية للبطولة.