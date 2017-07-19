راشد عيسى: متفائل بقميص «العميد» في «زعبيل»!

مراد المصري (دبي)

تغادر بعثة النصر إلى سلوفينيا اليوم للبدء في المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى منتصف أغسطس المقبل، ويقام على فترتين في سلوفينيا والمجر، وتتخلله إقامة 5 مباريات ودية.

ويرأس البعثة الدكتور حسن سهيل عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، مساعد المشرف على الفريق الأول، ومحمد إبراهيم مديرا للفريق، وتضم القائمة إلى جانب الجهاز الفني بقيادة الإيطالي برانديللي، 28 لاعباً، هم: أحمد شمبيه، عبدالله إسماعيل، إبراهيم عيسى، غيث حسين، عامر مبارك، محمود خميس، محمد إبراهيم، ماجد كرم، سالم صالح، خالد جلال، حسين عباس، جاسم يعقوب، راشد محمد عمر، خليفة مبارك، فواز عوانة، مسعود سليمان، أحمد خميس، طارق أحمد، مبارك سعيد، أحمد الياسي، حسين مهدي، عبد الرحمن حسن، جوان العمري، عبد العزيز برادة، فاندرلي، فهد حديد، محمد سرواش وراشد عيسى.

ويشكل المعسكر فرصة مثالية للإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب الفريق الجديد للتعرف إلى اللاعبين، وفرض أسلوبه التكتيكي.

وفي تصريحات له لصحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية، أشاد بالتنظيم في نادي النصر قائلاً: لدينا فريق شاب قادر على التطوير، لقد وجدت أشخاصاً جادين في عملهم، وشركة لديها تنظيم وأفكار واضحة تضاهي بايرن ميونيخ.