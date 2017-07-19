«شباب الأهلي - دبي» يدشن تحضيراته على ستاد راشد اليوم

منير رحومة (دبي)

يدشن الفريق الأول للكرة لنادي «شباب الأهلي - دبي» تحضيراته للموسم الجديد، في السابعة من مساء اليوم على استاد راشد، في أول ظهور للفريق الجديد بعد قرار دمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي. ويقود الروماني اولاريو كوزمين تدريبات الفريق على مدار أربعة أيام، قبل أن تغادر البعثة يوم 24 من الشهر الجاري إلى هولندا للدخول في معسكر خارجي.

وكان الجهاز الفني أعلن عن قائمة أولية ضمت: حسن حمزة، سيف يوسف، جمال الحوسني، سالم عبد الله، محمد سبيل، خليل إبراهيم، مانع محمد، محمد عايض، سالمين خميس، محمد الحمادي، عبدالله المخيني، فيصل يوسف، عبدالعزيز الكعبي، عادل سبيل، إسماعيل خالد، وليد حسين، سعود عبدالرزاق، سعيد أحمد، خلفان النوبي، داوود علي، وليد عمبر، مهند يوسف، سعيد جاسم، سعد خميس، محمد الزعابي، محمد الدوسري، خليفة خالد، لوفانور هنريكي، ماكيتي ديوب، موسى سو، على أن ينضم للفريق لاعبو المنتخبين الأولمبي والأول لاحقاً.

في المقابل، تم استبعاد ماجد حسن وإسماعيل الحمادي وسعيد جاسم من قائمة الفريق في الموسم الجديد بسبب الإصابة، حيث يواصلون عملية التأهيل في مركز «فيفا الطبي في دبي» بانتظار عودتهم إلى صفوف الفريق بعد اكتمال الجاهزية، وذلك خلال الانتقالات الشتوية.

ويتوقع أن يكون التجمع الأول بمثابة تعارف بين الجهاز الفني واللاعبين الجدد الذين تم اختيارهم لقائمة الفريق، إضافة إلى توضيح برنامج العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديد الأهداف المطلوبة خلال الموسم الجديد، لتوحيد الجهود، وبدء العمل في ظروف إيجابية. خاصة أن المعسكر الخارجي سيكون حاسماً في تحديد قائمة الفريق الأول التي تضم 22 لاعباً مواطناً و4 أجانب.

ويقود إدارة الفريق الأول لنادي «شباب الأهلي - دبي» عبد المجيد حسين وأحمد شاه، اللذين يملكان خبرة إدارية كبيرة، وتربطهما علاقة قوية سواء بالجهاز الفني بقيادة كوزمين أم اللاعبين. وسيوجدان خلال المرحلة المقبلة في الجهاز الإداري نفسه سواء في التجمع الداخلي أم المعسكر الخارجي للمساهمة في قيادة الفريق لتحقيق الأهداف التي رسمها مسؤولو النادي بعد قرار الدمج.

وكانت إدارة «شباب الأهلي - دبي» اختارت الدكتور الصربي ديجان يوفانوفيك للإشراف على الجهاز الطبي للفريق الأول في الموسم المقبل، حيث سبق له العمل مع الفريق الأول لنادي الشباب والمنتخب الأول خلال الفترة الماضية.