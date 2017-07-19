«أبوظبي للفورمولا2» إلى تحدي بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 للمشاركة في الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي ستقام في مدينة أنتروب في بلجيكا، وتنطلق غداً وتستمر حتى الأحد موعد انطلاق السباق الرئيسي للجولة.

ويحمل الفريق طموحاً كبيراً خاصة بعد تفوقه في الجولة الأولى للبطولة عن طريق المتسابق راشد القمزي وإحرازه لقب جائزة ليتوانيا في مدينة كوناس يونيو الماضي، ليتصدر الترتيب العام، ويحصد عشرين نقطة في مشوار المنافسة.

وتحمل البطولة في جولتها الثانية التحدي لفريق أبوظبي، والذي سيشارك بزورقين بقيادة القمزي ومحمد المحيربي، ويرأس البعثة سالم الرميثي، وتضم ثاني القمزي والذي سيقوم بدور الراديو مان للمحيربي، وناصر الظاهري راديو مان للقمزي الصغير، وأيضاً وجد الجهاز الفني الخاص بالفريق.

وكانت سلسلة المشاركة في جولات الفورمولا2 بالنسبة لفريق أبوظبي قد بدأت مع الموسم الماضي في 2016، والذي أحرز من خلاله الفريق نقاطاً مميزة في أول ظهور، وبدأ مشاركته هذا الموسم مجدداً مع البطولة في الجولة الأولى بلتوانيا.

من ناحيته، أكد سالم الرميثي أن الفريق بدأ بشكل قوي في الجولة الماضية ومن خلال راشد القمزي الذي حقق المركز الأول، وقال: تفوق القمزي في الجولة الأولى كان مؤشراً إيجابياً على قدرات الفريق وتطوره في غضون سنة واحدة فقط، مشيراً إلى قدرات المتسابق الكبيرة على أن يصل إلى مستويات أعلى من التفوق والخبرة العالية مع مرور الوقت.

وأضاف: من المبكر جداً التحدث عن المنافسة على اللقب العام خاصة أن البطولة ستمتد إلى خمس جولات ونحن في البداية، ولكن القمزي لديه المقدرة والحظوظ الكبيرة في إحراز المراكز الأولى كما تابعنا، ننتظر منه الاستمرار على نفس الأداء والنهج في الجولة المقبلة، ونريد أن ننهي الجولة على المنصة في الختام.

ولفت الرميثي النظر إلى أن فريق أبوظبي هو العربي والآسيوي الوحيد المشارك في المنافسة خاصة أن كل الفرق المشاركة من القارة الأوروبية ومن الفرق العريقة أيضاً في تحديات الفورمولا2، وقال: نحاول رفع اسم الإمارات وأسهم الرياضة العربية بشكل مناسب، ونريد أن نثبت قوة فرقنا الرياضية في كل المحافل خاصة البحرية، والتي نشارك فيها في هذا الموسم بقوة وفي العديد من البطولات المختلفة.