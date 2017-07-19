القايد يبحث عن البصمة الثالثة في تحدي 800 متر

أسامة أحمد (لندن)

يبحث محمد القايد بطلنا الأولمبي مساء اليوم في لندن عن بصمته الثالثة في بطولة العالم لـ «بارالمبية» ألعاب القوى بخوض سباق 800 متر لأجل تعزيز برونزية 100 متر وفضية 400 متر هما رصيد الإمارات في هذه التظاهرة العالمية.

وأكد القايد أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قد قصرت معه في تكريمه خلال الفترة الماضية مشيرا إلى انه اللاعب الوحيد الذي أحرز 3 فضيات وبرونزية في النسخة الماضية لبطولة العالم 2015.

وقال: الهيئة «لم تقيمني بشكل صحيح فقيمة 4 ميداليات العالمية التي أحرزتها في مونديال 2015 تساوي 63 ألف درهم فقط من منطلق أن قيمة الميدالية الفضية 17 ألف والبرونزية 12 ألفا بدلا من 150 ألف درهم للفضية و100 ألف للبرونزية.

وأضاف: تم تقييم الميدالية الخليجية في نفس العام أعلى من العالمية حيث يحصل اللاعب الحائز على الميدالية الخليجية 25 ألف درهم في مقابل 17 ألف درهم للحائز على الميدالية العالمية فكيف يستقيم ذلك؟.