«الجو جيتسو» يعلن أجندة الموسم أول أغسطس المقبل

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يعقد اتحاد الجو جيتسو مؤتمراً صحفياً في الأول من أغسطس المقبل للإعلان عن تفاصيل أجندته السنوية، والمسابقات المحلية والخارجية التي ينظمها في موسم 2017 - 2018، كما أنه سيكشف عن أهم الارتباطات الدولية والقارية بالنسبة للمنتخبات، والأهداف الاستراتيجية الجديدة للاتحاد في ظل انتشار اللعبة في المدارس والأندية وعدد من مؤسسات الدولة.

وسوف تكشف الإدارة الفنية عن رؤية الاتحاد في إقامة بطولات المناطق المؤهلة للبطولات المحلية الكبرى، والتي تستهدف استثمار إجازة نهاية الأسبوع في كل منطقة، وتوفير فرص الاحتكاك للاعبين واللاعبات فيها، مع صناعة وصقل كوادر مواطنة مدربة على تنظيم البطولات في كل مناطق الدولة.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للأندية سوف تقام هذا العام على 5 جولات بدلاً من 3 جولات أقيمت في الموسم الماضي، وسوف تستضيفها الأندية في مختلف إمارات الدولة، وذلك بناء على مقترحات طرحت خلال الاجتماعات التنسيقية التي تعقد بين مسؤول ملف الأندية بالاتحاد يوسف البطران، وبين المشرفين على اللعبة، ومن المنتظر أن يجيب المؤتمر الصحفي على الأسئلة المطروحة كافة عن الموسم الجديد، وأيضاً عن آخر المستجدات في مشروع صناعة الأبطال الذي أطلقه الاتحاد بالتعاون مع شركة بالمز سبورت الرياضية.