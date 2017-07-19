واشنطن تتطلع الى تسهيل التعاون التجاري مع بكين

واشنطن (أ ف ب)

بعد إشاعة أجواء معادية للتجارة في البيت الأبيض، تتبع الإدارة الأميركية نهجا يغلب عليه الطابع التقليدي لحل الخلافات مع الصين، عبر إطار رسمي للمحادثات قادر على تحقيق تقدم تدريجي، قد يتباطأ أحيانا.

يتحفظ الخبراء في إبداء تفاؤلهم حيال تمكن الجولة الأولى من المحادثات التي بدأت أمس الأربعاء من إيجاد حلول لمشاكل مزمنة في العلاقات مع بكين، كالعجز الضخم في الميزان التجاري أو الفائض في إنتاج الصلب والألومينوم.

وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بالتلاعب بسعر عملتها، إلا انه وبعد لقائه نظيره الصيني شي جينبنغ في أبريل الماضي في فلوريدا غير خطابه مع إطلاق خطة تعاون اقتصادي بين البلدين على مئة يوم.

ونجحت هذه الخطة بتحقيق بعض الإنجازات، مثل فتح أسواق الصين لاستيراد لحوم الأبقار واستئناف استيراد الغاز من الولايات المتحدة، وتعهدها إزالة العوائق أمام معاملات بطاقات الائتمان الأميركية، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى كالاكتتاب في السندات يفترض أن تكون أنجزت قبل بدء الاجتماع.