«الإمارات دبي الوطني» يحقق 3.9 مليار درهم أرباحاً نصفية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 3.9 مليار درهم، فيما تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض، فضلاً عن التحسن الذي طرأ مؤخراً على الهوامش.

ونما صافي هامش الفائدة منذ بداية العام على خلفية رفع تسعير القروض وتحسن تكاليف التمويلات، نظراً لتحسن أوضاع السيولة.

وحظي الأداء التشغيلي بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النفقات وانخفاض المخصصات.

وتواصل الميزانية العمومية للبنك حفاظها على مركزها القوي حيث شهدت مزيداً من التحسينات في جودة الائتمان ورأس المال ونسب سيولة قوية.