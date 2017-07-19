دبي (الاتحاد)
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس عن شراكة مع شركة مايكروسوفت لدفع عملية التحول الرقمي في مجال نظم المحاكم التجارية داخل المنطقة وخارجها، وكذلك بناء مشاريع القضاء الرقمية الناجحة مثل المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
ووقعت سلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت خلال مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم في واشنطن.
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وأثبتت المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة بالفعل فعاليتها من خلال استخدام التقنيات المتطورة في المحاكم الرقمية، حيث تمكن جميع أطراف الدعوى من حضور المحكمة الافتراضية من أي مكان في العالم والاستفادة من الأحكام القابلة للتنفيذ عالمياً، علماً أن هذه الخدمة صنفت في العام 2017 كواحدة من أفضل 10 حلول تكنولوجية في مجال المحاكم في العالم، من قبل الجمعية الوطنية الأمريكية لإدارة المحاكم.
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