دبي (الاتحاد)

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس عن شراكة مع شركة مايكروسوفت لدفع عملية التحول الرقمي في مجال نظم المحاكم التجارية داخل المنطقة وخارجها، وكذلك بناء مشاريع القضاء الرقمية الناجحة مثل المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

ووقعت سلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت خلال مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم في واشنطن.

وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي - التي تعتمد النظام القضائي الانجلوسكسوني الناطق باللغة الإنكليزية - للشركات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إمكانية الوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية تقدما وابتكاراً في العالم.

وأثبتت المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة بالفعل فعاليتها من خلال استخدام التقنيات المتطورة في المحاكم الرقمية، حيث تمكن جميع أطراف الدعوى من حضور المحكمة الافتراضية من أي مكان في العالم والاستفادة من الأحكام القابلة للتنفيذ عالمياً، علماً أن هذه الخدمة صنفت في العام 2017 كواحدة من أفضل 10 حلول تكنولوجية في مجال المحاكم في العالم، من قبل الجمعية الوطنية الأمريكية لإدارة المحاكم.

ويهدف الاتفاق كخطوة أولى إلى تعزيز الحلول الافتراضية للنهوض بمجالات المحاكم التقليدية مثل تسجيل القضايا وإيداع المستندات وإدارة الدعوى والمحاكمات، وبالنسبة للمحاكم المستقبلية تشكل شراكة سلطة تسوية المنازعات الفريدة مع شركة مايكروسوفت طموحاً مشتركاً للنهوض بالابتكار التكنولوجي، وذلك عن طريق الاستفادة من المهارات المشتركة للمؤسستين في إدارة المحاكم والتميز القضائي والتحول الرقمي، وذلك بهدف خلق معايير جديدة للتميز الرقمي، تتماشى مع تحقيق رؤية محاكم مركز دبي المالي العالمي لعام 2021 المتمثلة في إنشاء نظام قضائي عالمي المستوى يتصف بالثقة والفعالية والنزاهة.