الأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية تبدأ قبل نهاية 2018



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018 جنيف (وكالات) عبر فيتالي نعومكين، مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن ثقته بأن اللجنة الدستورية السورية ستبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي. وأبلغ نعومكين الصحفيين على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني، أمس، بالقول «أظن أنه (بدء عمل اللجنة) سيتم العام الجاري. أنا واثق مئة بالمئة من ذلك»، مشيراً إلى أن قائمة المرشحين للجنة الدستورية عن نظام دمشق، وعن المواطنين، قد وصلت إلى الأمم المتحدة التي تنتظر تسلم قائمة مماثلة من المعارضة السورية. وأضاف: «تجري حالياً مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة. توجد عندنا قائمة واحدة تضم أشخاصاً يمثلون حكومة دمشق. ويترأسهم قانونيون وخبراء من الحكومة. وهم ليسوا من أعضاء الوفد الذي أجرى المحادثات في جنيف. وهناك قائمتان تضم كل منهما 50 شخصاً إحداهما تتشكل من المجتمع المدني، ووافقت عليها دمشق أيضاً». وتابع المستشار الأممي «الجزء الثالث من اللجنة هو المعارضة. وهناك مشاكل معينة داخل المعارضة. ويجب أن تكون هذه القائمة جاهزة تقريباً، ولا أعرف ما إذا كانت قد وصلت إلى جنيف أم لا». وكانت الأطراف المشاركة في «مؤتمر سوتشي» المنعقد في يناير الماضي، قد اتخذت قراراً بشأن حجم وقوام اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد للبلاد.