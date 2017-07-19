سيف الهاجري: اليابان بين أكبر 10 مستثمرين في أبوظبي

طوكيو (الاتحاد)

قال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن اليابان من أكبر عشرة مستثمرين في اقتصاد أبوظبي، مضيفاً أن هناك قطاعات غير نفطية واعدة يمكن لليابان أن تؤدي فيها دوراً كبيراً للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارة للتنويع الاقتصادي، ومن أهمها الصناعة التحويلية والاتصالات والتعليم ونقل التكنولوجيا والتي توفر فيها حكومة الإمارة فرصاً استثمارية جاذبة.

وأكد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، أن إقامة شراكة استراتيجية أوثق بين أبوظبي واليابان من شأنه أن يسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويتيح الفرصة أمام قطاعي التجارة والاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر وإرساء حقبة جديدة من الشراكة المثمرة بين البلدين.

وانطلقت أمس في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، برئاسة معالي سيف محمد الهاجري، ومعالي هيروشيغ سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحضور معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى طوكيو.

وأكد الهاجري، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان باعتبارها أحد شركائها الرئيسين، من خلال التركيز على دور القطاع الخاص في البلدين لبناء وتطوير هذه العلاقات.