شاكيرا تبدأ جولتها «الذهبية» من هامبورج

هامبورج (د ب أ)

عقب نحو ستة أشهر من توقفها عن الغناء على المسرح لأسباب صحية، بدأت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا مساء أمس الأول الأحد، جولتها العالمية «EL Dorado» (الذهبية) في مدينة هامبورج الألمانية.

وحضر الحفل أكثر من 12 ألف شخص، وتفاعلوا مع المغنية الحائزة 12 جائزة جرامي، والتي اضطرت إلى إرجاء جولتها العام الماضي بسبب إصابة في أحبالها الصوتية. وقالت المغنية المنحدرة من أصول لبنانية خلال الحفل أمام آلاف من معجبيها: «أنا سعيدة لتمكني من القدوم هنا مجدداً.. لقد مر وقت طويل!». وخلال الحفل بدت شاكيرا متعافية تماماً، مستعيدة صوتها المميز بعد انقطاعها عن الغناء عدة شهور بأمر الأطباء.

وأثارت شاكيرا حماس معجبيها في صالة «بارسيلايكارد» في هامبورج بأغانيها الشهيرة، مثل «Whenever, Wherever» و«Waka Waka» وأغان إسبانية من ألبومها الحائز جائز جرامي «El Dorado».

واستغرق الحفل نحو ساعتين، ظهرت خلالهما شاكيرا بأكثر من خمسة أطقم ملابس مختلفة.

وفي ألمانيا من المقرر أن تقدم شاكيرا حفلين أحدهما في كولونيا (5 يونيو)، والآخر في ميونخ (17 يونيو). وتتضمن جولة شاكيرا أكثر من 50 حفلة في العديد من الدول، من بينها إسبانيا وتركيا وكندا والولايات المتحدة.

وستقدم شاكيرا حفلها الختامي لجولتها العالمية السادسة في العاصمة الكولومبية بوجوتا في 3 نوفمبر المقبل.