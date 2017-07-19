حيوانات برية في مسابقة كوميدية

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت مجموعة من الحيوانات خفة ظل مذهلة في الصور التي التقطت لها على مدار السنوات السابقة في مسابقات جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي.. والتقط المصور الفوتوغرافي الأميركي جورج كاثكارت الصور المضحكة في سان سيمون في كاليفورنيا، والتي بلغ عددها 2200 صورة من 75 بلداً لمسابقة العام الماضي، في حين توقع منظمو الحدث أن يزيد عدد الصور في مسابقة العام الحالي.

وأسس المصورون بول جوينسون هيكس وتوم سولامهم هذه المسابقة، ليلقوا الضوء على الحياة البرية، وإدخال بعض الفكاهة في عالم الحيوان.

وشملت الصور صورة مرحة لفيل البحر، وهو فاغر فاه وينظر بدهشه إلى زميله، وصورة أخرى للكانغرو الأحمر الذي يبدأ يومه ببعض تمرينات الكونغ فو، وصورة لزرافة تتحقق من وسائل الأمان على متن طائرة، وفي صورة أخرى، يشير حيوان إندري من فصيلة الليمور بإصبعه، إلى أنه على ما يرام.